Полки магазинов Fix Price в Благовещенске пополнились сезонным товаром (видео)

Наступило лето, и в магазинах Fix Price в Благовещенске появилось много сезонного товара. Это велосипедные аксессуары, а также все для ухода за садом и огородом. Прилавки пополнились москитными сетками, семенами, садовыми светильниками на солнечных батареях, средствами для защиты от гнуса.

На этой неделе торговые точки ожидают поставку летней продукции – плавательных досок, надувных бассейнов, жилетов, нарукавников и других товаров.

Ежедневно в магазинах Fix Price делают покупки более тысячи человек. В продаже – товары для всей семьи, на полках можно найти все самое необходимое для быта. Это продукты питания, бытовая химия, уходовая косметика, текстиль, канцелярия, детские игрушки, посуда, мелочи для дома и другие товары.

В обстоятельствах пандемии коронавируса магазины Fix Price готовы обеспечить покупателей всеми необходимыми товарами: в наличии – широкий выбор антисептиков, дезрастворов, защитных масок.

Все это по приятным фиксированным ценам, которые находятся в диапазоне до 199 рублей. Низкие цены обусловлены прямым сотрудничеством с производителями и грамотной логистикой. Поставки товаров осуществляются каждую неделю.

Магазины Fix Price открыты в Благовещенске по трем адресам: улица Тенистая, 160 (ТЦ «Флагман»), улица 50-летия Октября, 44А (рядом с автовокзалом) и улица Ленина, 77.

Партнерский материал