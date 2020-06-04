В России откроют уникальный козоводческий комплекс: обзор прессы

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На что похож космический корабль Илона Маска; на сколько увеличится прожиточный минимум для россиян; какую страшную болезнь прогнозируют после коронавируса. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В первую очередь обращу ваше внимание на главную тему еженедельника «Аргументы неделi». Под заголовком «Дымовая завеса ковида» говорится о том, что под видом борьбы с пандемией власть загоняет нас в рабство. Вообще-то, мы и сами не дураки, мы и сами понимаем, что что-то происходит, что нас «обувают» по всем фронтам, просто в газете наше понимание сформулировано более точно – с цифрами, анализом экономической ситуации и, чтобы было понятнее, – с бытовыми примерами. Статья большая, две полосы. Но это ведь не книга поправок к Конституции, так что уж если не успели прочесть поправки, то прочтите хотя бы статью. Поможет разобраться.

Полный абзац

Завершив чтение вышеназванного материала, покачав головой, с мыслями: «Что ж такое творится?!», приступайте к чтению интервью с профессором Лопотой – доктором технических наук, ученым, стоявшим у одного из рулей нашей космонавтики. Помимо всего прочего, узнаете, что корабль Илона Маска, пробороздивший на днях просторы космического океана, как две капли воды похож на российский, разрабатываемый в прошлом в корпорации «Энергия». Чертежи этого аппарата, равно как и чертежи космического самолета МиГ-105 (его создавали еще в советское время), как-то хитро оказались у американцев.

Также в номере

В названном еженедельнике еще много интересного, но самое важное (по моим меркам) я уже назвал. Остается только еще добавить, что коз начнут доить в промышленных масштабах: недалеко от Новороссийска появится уникальный козоводческий комплекс. Новое предприятие рассчитано на 1 200 животных. Хватит ли на такое количество коз козлов – даже и не сомневайтесь: они зачастую даже в избытке.

Вам статья

Далее «Российская газета». Тут все наоборот. Радостно сообщается, что прожиточный минимум увеличится до 10 тысяч 843 рублей. Далее с оптимизмом заявляется, что поправки в Конституцию сделают законодательство более человекоориентированным (полнейшее ощущение, что где-то в кабинетах сидят специальные сочинители, придумывающие подобные слова. В советское время выражались понятнее: «Всё во имя человека, всё для блага человека!». И изменять для этого Конституцию не надобилось: генсеки и без этого правили до самой смерти.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня озаботилась индексом борща и посчитала, где на Дальнем Востоке варят самое дорогое, а где самое дешевое исконно нашенское блюдо. Автор публикации Варвара Носырева подошла к раскрытию темы с глубоким знанием процесса. Читал не только с интересом, но и удовольствием, узнал, что с начала года борщ в России подорожал на несколько сотен рублей (прожиточный минимум шиш угонится!), что самый недорогой борщ – в Забайкалье, что на Сахалине борщ по популярности уступает крабам и что самый вкусный борщ варит именно она – Варвара Носырева. Ну что ж, Варвара, придем пробовать! Назвалась груздем…

На посошок

Ну и «Комсомольская правда». Здесь о том, что вслед за ковид-19 придет более страшная напасть – невероятно заразный и смертельный птичий грипп, который пойдет от несушек и бройлеров. После этого померкла даже публикация о 10 главных особенностях общероссийского голосования за модернизированную Конституцию (ну, там о том, что ручки дадут одноразовые, что температуру у голосующих измерят и все такое прочее).

Померкнуть-то публикация померкла, но один маленький вопрос так и продолжил свербить мозг: ну почему голосование назначено на 1-е, а не на 3-е?