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сегодня, 09:27 11

В парке Дружбы в Благовещенске начали разбирать аварийное здание

В парке Дружбы в Благовещенске начали разбирать аварийное здание
Фото: администрация Благовещенска

В парке Дружбы, который находится в микрорайоне Благовещенска, разберут аварийное здание. Оно располагается возле пруда. По словам директора ОКЦ Надежды Багровой, это здание представляет серьезную опасность для посетителей.

«Крыша совершенно прогнила, в таком же состоянии и стены. Согласно обследованию, здание является аварийным. Осложнил ситуацию тот факт, что оно изначально не подключено к коммуникациям, поэтому не могло содержаться круглогодично. Время, погодные условия и, к сожалению, отношение некоторых посетителей сделали здание совершенно непригодным к эксплуатации и опасным для гостей парка», — пояснила Надежда Ивановна.

Рабочие уже приступили к работам. Завершить разбор планируют в течение пяти дней. В ОКЦ опасаются, что участившиеся на территории парка прогулки детей без присмотра взрослых могут стать небезопасными.

«Мы обязательно благоустроим освободившуюся территорию. Мы мечтаем о фонтане или новой детской площадке. Главное, чтобы парк Дружбы был безопасным для наших гостей», — сказала Надежда Багрова.

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    я вот не понимаю каким боком парк Дружбы и лагерь Гагарина к ОКЦ?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    53 минуты назад

    Демидычя вот не понимаю каким боком парк Дружбы и лагерь Гагарина к ОКЦ?


    А какие доводы против?

  • Демидыч

    Демидыч
    48 минут назад

    цены на билеты поднимают для простых граждан-вот довод

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    Вот мне кажется, что в Дружбе явно не хватает летнего кафе.

    Иногда хочется во время прогулки по парку посидеть в тенёчке, выпить чашечку кофе, угостить детей мороженым...

    И очень жаль, что постепенно китайский дизайн разрушают и не стремятся восстановить вновь.

  • ay

    ay
    29 минут назад

    Не та ли это Багрова, что запрещала фотаться в ОКЦ, мотивируя антитеррористической деятельностью? Бгыг. А что вы хотели тогда?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    27 минут назад

    А как же новенькие панды? Они в китайском стиле! Вот бы еще фонтан сухой с подсветкой-фонарями как в Китае. Мне и детям его не хватает в Парке Дружбы

  • ЛайКа

    ЛайКа
    25 минут назад

    Oldlord

    Вот мне кажется, что в Дружбе явно не хватает летнего кафе.

    Иногда хочется во время прогулки по парку посидеть в тенёчке, выпить чашечку кофе, угостить детей мороженым...



    Верните Коравеллу?!



    И очень жаль, что постепенно китайский дизайн разрушают и не стремятся восстановить вновь.



    +++ Вроде и ремонтируют, а уже совсем не то

    А ведь какая красота была! Такой подарок городу и всё похерили да ещё и храм воткнули... позорище

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    ЛайКа

    Oldlord

    Вот мне кажется, что в Дружбе явно не хватает летнего кафе.

    Иногда хочется во время прогулки по парку посидеть в тенёчке, выпить чашечку кофе, угостить детей мороженым...



    Верните Коравеллу?!



    И очень жаль, что постепенно китайский дизайн разрушают и не стремятся восстановить вновь.



    +++ Вроде и ремонтируют, а уже совсем не то

    А ведь какая красота была! Такой подарок городу и всё похерили да ещё и храм воткнули... позорище



    Какой руководитель - такой и результат. Член ЕР. Есичо.

  • ay

    ay
    16 минут назад

    ЛайКа

    Oldlord

    Вот мне кажется, что в Дружбе явно не хватает летнего кафе.

    Иногда хочется во время прогулки по парку посидеть в тенёчке, выпить чашечку кофе, угостить детей мороженым...



    Верните Коравеллу?!



    И очень жаль, что постепенно китайский дизайн разрушают и не стремятся восстановить вновь.



    +++ Вроде и ремонтируют, а уже совсем не то

    А ведь какая красота была! Такой подарок городу и всё похерили да ещё и храм воткнули... позорище



    Коровелу может и вернут. Пятнистую. Из папье-маше. А каравеллу - фиг вам. Чай не ленинградцы - это им "Кронверки", "Летучие голландцы" да "Благодать" подавай. А благовещенцам не надо - у них около таможни "парусник" есть.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    ЛайКа

    А ведь какая красота была! Такой подарок городу и всё похерили да ещё и храм воткнули... позорище



    Вот и я думаю...



    Если бы эрпэцэшники не распыляли средства на количество свечных лавок, а сконцентрировали бы их на восстановление Шадринского, наверняка бы хватило уже!



  • ay

    ay
    8 минут назад



    Главное, чтобы парк Дружбы был безопасным для наших гостей



    Ну тут совсем всё просто: залить площадку резиной - никто не ушибётся из гостей. А если огородить забором, на ворота замок навесить и не пущать никого, то безопасность улетит в небеса.

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