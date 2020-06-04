В парке Дружбы в Благовещенске начали разбирать аварийное здание

Фото: администрация Благовещенска

В парке Дружбы, который находится в микрорайоне Благовещенска, разберут аварийное здание. Оно располагается возле пруда. По словам директора ОКЦ Надежды Багровой, это здание представляет серьезную опасность для посетителей.

«Крыша совершенно прогнила, в таком же состоянии и стены. Согласно обследованию, здание является аварийным. Осложнил ситуацию тот факт, что оно изначально не подключено к коммуникациям, поэтому не могло содержаться круглогодично. Время, погодные условия и, к сожалению, отношение некоторых посетителей сделали здание совершенно непригодным к эксплуатации и опасным для гостей парка», — пояснила Надежда Ивановна.

Рабочие уже приступили к работам. Завершить разбор планируют в течение пяти дней. В ОКЦ опасаются, что участившиеся на территории парка прогулки детей без присмотра взрослых могут стать небезопасными.

«Мы обязательно благоустроим освободившуюся территорию. Мы мечтаем о фонтане или новой детской площадке. Главное, чтобы парк Дружбы был безопасным для наших гостей», — сказала Надежда Багрова.