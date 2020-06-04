В Амурской области Пенсионный фонд выплатил ветеранам-даманцам по 75 тысяч и требует их вернуть

В Амурской области Пенсионный фонд перечислил по 75 тысяч рублей ветеранам-даманцам. Средства получили более 50 человек. Теперь выплаты требуют вернуть. В письмах, разосланных ветеранам, указывается, что деньги перечислены ошибочно.

Письма ветеранам пришли в мае, после праздников. В них фонд указывает на ошибку и просит вернуть деньги. Для этого «нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм». В уведомлении указано, что в случае отказа Пенсионный фонд будет обращаться в судебные органы для взыскания излишне выплаченных сумм.

На запрос средств массовой информации Пенсионный фонд дал ответ, в котором указано, что некоторые ветераны начали возвращать средства.

Амур.инфо связалось с несколькими ветеранами.

«Возвращать выплату мы не собираемся. Связь с другими ветеранами держим, все ждем развития ситуации. Нашим вопросом занимается прокуратура. Почему ошибка их, а возвращать должны мы? Деньги уже потрачены на лечение. Возможно, будем обращаться в суд», – сообщил по телефону один из ветеранов.

Прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства при назначении ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском единовременной выплаты ко Дню Победы, в ходе которой даст оценку действиям регионального отделения Пенсионного фонда России.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Выплаты ко Дню Победы перечисляли в апреле согласно указу президента России Владимира Путина «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Конфликт на острове Даманский произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военные. Погибли 58 советских пограничников, еще 94 получили ранения. Число жертв китайской стороны засекречено, но по разным оценкам оно составляет от 100 до 300 человек.