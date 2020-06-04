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сегодня, 08:25 28

В Амурской области Пенсионный фонд выплатил ветеранам-даманцам по 75 тысяч и требует их вернуть

В Амурской области Пенсионный фонд выплатил ветеранам-даманцам по 75 тысяч и требует их вернуть
Фото: НТВ

В Амурской области Пенсионный фонд перечислил по 75 тысяч рублей ветеранам-даманцам. Средства получили более 50 человек. Теперь выплаты требуют вернуть. В письмах, разосланных ветеранам, указывается, что деньги перечислены ошибочно.

Письма ветеранам пришли в мае, после праздников. В них фонд указывает на ошибку и просит вернуть деньги. Для этого «нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм». В уведомлении указано, что в случае отказа Пенсионный фонд будет обращаться в судебные органы для взыскания излишне выплаченных сумм.

На запрос средств массовой информации Пенсионный фонд дал ответ, в котором указано, что некоторые ветераны начали возвращать средства.

Амур.инфо связалось с несколькими ветеранами.

«Возвращать выплату мы не собираемся. Связь с другими ветеранами держим, все ждем развития ситуации. Нашим вопросом занимается прокуратура. Почему ошибка их, а возвращать должны мы? Деньги уже потрачены на лечение. Возможно, будем обращаться в суд», – сообщил по телефону один из ветеранов.

Прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства при назначении ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском единовременной выплаты ко Дню Победы, в ходе которой даст оценку действиям регионального отделения Пенсионного фонда России.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Выплаты ко Дню Победы перечисляли в апреле согласно указу президента России Владимира Путина «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Конфликт на острове Даманский произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военные. Погибли 58 советских пограничников, еще 94 получили ранения. Число жертв китайской стороны засекречено, но по разным оценкам оно составляет от 100 до 300 человек.

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Инфинити78

    Инфинити78
    1 час назад

    Как бы и эту десятку на ребенка не пришллось вернуть, у нас это могут

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Нехорошо и некрасиво получается.

  • olgaem

    olgaem
    1 час назад

    дикость какая......как так можно

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Путину сообщите! Кроме него, никто ничего в нынешней России не решает.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    праздник кончился, сдаём реквизит!

  • zeya28

    zeya28
    1 час назад

    Тот момент, когда выжившие завидуют павшим. Простите нас.

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    кто ошибся, пусть тот и возмещает, чтобы впредь не ошибался

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    хату продаст и возместит

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    Прокуратура вмешается, разрешат после парада в июне вернуть)

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    с работника сдерут-они там сутками безвылазно работают

  • ay

    ay
    1 час назад

    inoy

    праздник кончился, сдаём реквизит!



    У одного из наших губернаторов так же было?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Страйкер

    хату продаст и возместит



    А если бы это вы допустили ошибку, продали бы?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Если коротко, то - уроды. Я про ПФР.

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Страйкер

    хату продаст и возместит



    А если бы это вы допустили ошибку, продали бы?



    ясен хуй

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Россия - щедрая душа!

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Но вообще, дело не в стране, а в конкретных кадрах, которые такой фигней занимаются.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    57 минут назад

    Мерзопакостная власть!!! Ошибка!? Пусть за эту ошибку вычтут со всех работников ПФР пропорционально получаемой зарплате.

  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад

    ЕслиДобрыйТы

    Мерзопакостная власть!!! Ошибка!? Пусть за эту ошибку вычтут со всех работников ПФР пропорционально получаемой зарплаты.



    Так вычтут у рядовых клерков, которые и так совсем не большую зарплату имеют.



  • Астана

    Астана
    51 минута назад

    молодцы амур инфо. сюжет прошел по нтв три дня назад. оперативно...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    49 минут назад

    Почему бы не уладить данный вопрос в своих министерствах и ведомствах, так нет грёбанные чиновники пошли по пути наименьшего нечего не делать, просто отдайте дэньги в обратку.

  • Страйкер

    Страйкер
    48 минут назад

    Ситуация я бы сказал похожа на кусочек одного произведения Чехова: "Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка".

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    48 минут назад

    Oldlord

    ЕслиДобрыйТы

    Мерзопакостная власть!!! Ошибка!? Пусть за эту ошибку вычтут со всех работников ПФР пропорционально получаемой зарплаты.



    Так вычтут у рядовых клерков, которые и так совсем не большую зарплату имеют.



    Такие вещи без резолюции начальства не проходят... Это не рутинные ежедневные платежи и решения... Пускай руководство и отвечает...

  • амурская алена

    амурская алена
    42 минуты назад

    Как стыдно за раздутые пенсионные фонды по всей стране,пусть посокращают лишние кадры и будут деньги. Доманцы защищали нашу родину в мирное время и погибли,это ещё обиднее,разве они не заслужили?

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Sergey_Korenev

    Oldlord

    ЕслиДобрыйТы

    Мерзопакостная власть!!! Ошибка!? Пусть за эту ошибку вычтут со всех работников ПФР пропорционально получаемой зарплаты.



    Так вычтут у рядовых клерков, которые и так совсем не большую зарплату имеют.



    Такие вещи без резолюции начальства не проходят... Это не рутинные ежедневные платежи и решения... Пускай руководство и отвечает...



    Вот и я так думаю!



    И по мне, так лучше подвести правовую базу под эти выплаты, чем вот так унижать ветеранов!



  • SANTA99

    SANTA99
    35 минут назад

    НЕ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ! ОСНОВАНИЙ НЕТ! А ЧТОБЫ ПФР ИХ СПИСАЛА ТРЕБУЕТСЯ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ, ПРАКТИКА СУДОВ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЕСТЬ

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Что же будет после первого июля сего года?

    Корову отберут?

  • Азимут 555

    Азимут 555
    22 минуты назад

    Позор. Как у нас это могут..

    Кстати, попутно интересный факт: Орденом Славы, учрежденным в годы Великой Отечественной войны, последними были награждены именно участники Даманского.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    8 минут назад

    УПС...

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