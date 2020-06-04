Амурский министр ЖКХ: модернизация котельных поможет сдержать рост тарифов за теплоснабжение

Отопительный сезон 2019-2020 годов прошёл в штатном режиме, несмотря на 31 зарегистрированный технологический отказ. Это на 40% меньше, чем во время отопительного периода годом ранее, сообщил на пресс-конференции в областном Правительстве министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

Минувший отопительный период завершился позже обычного на 6-8 дней. Это связано с пандемией коронавируса. По рекомендациям Роспотребнадзора главы местного самоуправления его продлили в своих муниципалитетах. На сегодняшний день отопительный период завершён на территории всего Приамурья. В последнюю очередь, как обычно, отключили батареи в Тындинском и Селемджинском районах.

«Пандемия коронавируса не отразится на поставках топлива в регион, отмечают в министерстве ЖКХ Приамурья. Единственное, на что может повлиять пандемия, - собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Однако на данный момент амурчане добросовестно их оплачивают: по данным на май, 91% пользователей оплатили счета за ЖКУ.

«В области уже идёт подготовка к отопительному периоду этого года. На это выделено 1 238,77 миллионов рублей, в том числе: средства местного бюджета составят 152,34 миллионов рублей, средства предприятий – 681,91 миллионов рублей и областной бюджет – 404,515 миллионов рублей», - прокомментировал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

Всего в регионе планируется отремонтировать 410 котлов, заменить: 168 котлов, тепловых сетей – 29,2 километра, сетей водопровода – 19,9 километра; сетей канализации – 3,5 километра.

Также из областного бюджета в рамках программы Модернизации жилищно-коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду выделено 404,515 миллионов рублей, которые распределены на первоочередные мероприятия: ремонт аварийных объектов, по которым в течение отопительного периода 2019-2020 годов зафиксированы нарушения в работе. Планируется заменить 4,1 километра тепловых сетей, 3,4 километра водопроводных сетей, 0,2 километра сетей канализации, 88 котлов, отремонтировать 14 котлов, пробурить 6 новых скважин, заменить 2 дымовых трубы.

«Контракты на ремонты уже заключили. В прошлом году впервые региональному министерству ЖКХ выделили средства в рамках программы по модернизации на 2019-2020 гг. Благодаря этому муниципалитеты получили возможность начать подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов ещё в прошлом году», - отметил министр ЖКХ Приамурья.

Раннее заключение контрактов позволит раньше завершить ремонты инфраструктуры ЖКХ. Их закончат до наступления холодов к 1 октября.

В этом году продолжится автоматизация амурских котельных. В министерстве ЖКХ рассматривают план по внедрению электроотопления в посёлке Хвойный Зейского района.

«В прошлом году в Приамурье установили более 30 автоматизированных котлов. В этом году таких котлов будет 6. Автоматизированные котлы и автоматизированные модульные котельные в прошлом году закупили в регионе на 28 миллионов рублей. За время их работы расход топлива снизился на 25%, а расходы на оплату труда - на 26%. Это позволило на оборудованных современными технологиями котельных снизить уровень субсидирования на 14%/, - уточнил Сергей Гордеев.



Качество услуг, оказываемых модернизированными котельными, намного выше, чем остальных, несмотря на снижение расходов, отмечают в министерстве ЖКХ. Это связано с высокой надёжностью оборудования и автоматическим регулированием автоматизированных котельных в зависимости от температуры на улице.

Модернизирование котельных скажется на тарифах за ЖКХ. Со временем снижение расходов топлива приведёт к тому, что удастся сдержать рост тарифа за теплоснабжение.

«Большой объём работ по подготовке к отопительному периоду предстоит сделать в Благовещенске. Здесь параллельно с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реконструируют теплосети, водопроводные и канализационные сети на ремонтируемых участках дорог», - подчеркнул министр ЖКХ области.

Теплотрассы и канализацию меняют в городе Свободном. Модернизация инфраструктура ЖКХ здесь проходит в рамках единой субсидии.

35 миллионов рублей из областного бюджета направят на установку приборов учёта хим-водоподготовки на сельские котельные. Это позволит 55% котельных получить паспорта готовности в преддверии отопительного сезона. В прошлом году такие документы получили 36% котельных в регионе.

«План поставки топлива на отопительный период 2020-2021 гг. составляет: уголь – 1638,4 тыс. тонн, мазут – 42,9 тыс. тонн, дрова – 10,5 тыс. тонн, из них для создания нормативного запаса топлива к началу отопительного периода 2020-2021 годов: уголь – 539,6 тыс. тонн, мазут – 11,0 тыс. тонн, дрова – 3,3 тыс. тонн», - упомянул Сергей Гордеев.

Основными поставщиками топлива в регионе являются: АО «Русский уголь», АО ТД «Энергетические угли», ООО «Сибсульфур», ООО «Магистраль-поставка» и АО «Якутуголь». Для бесперебойных поставок топлива указанным поставщикам направлены графики поставок с разбивкой по месяцам, объяснили в министерстве ЖКХ региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.