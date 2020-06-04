Три частных детских сада Благовещенска откроют 30 дополнительных мест

Министерство образования и науки Амурской области определило организации дошкольного образования, которые получат гранты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Поддержка в общей сумме 3,7 миллионов рублей будет оказана трем детским садам в Благовещенске.

На субсидии могли рассчитывать организации - за исключением государственных и муниципальных учреждений - и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также реализующие присмотр и уход за детьми. Всего на конкурс было подано восемь заявок.

По итогам конкурсного отбора субсидии получат частные детские сады «Радуга детства», «Мир детства», «Чудо Дети». На базе учреждений уже в этом году для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет дополнительно будет создано 30 мест, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.