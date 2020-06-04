Эй вы там, наверху: депутаты Госдумы хотят прописать права соседей

Группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который может положить начало формированию «соседского права». Он - о соблюдении тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований, установленных Жилищным кодексом и другими документами.

В законопроекте дается понятие нарушения тишины, а также приводятся случаи, когда обычная жизнедеятельность человека - плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие - не считается нарушением тишины.

При проведении в квартире ремонтных и иных работ законопроект налагает на собственника обязанность по уведомлению об этом соседей путем размещения объявления в общедоступных местах - на досках объявлений в подъездах дома или в пределах земельного участка, на котором расположен дом.

Собственник также обязан не допускать причинения ущерба общему имуществу дома, в том числе инженерным коммуникациям или имуществу граждан со стороны лиц, допущенных собственником в принадлежащее ему жилое или нежилое помещение, например, арендующих квартиру. В случае причинения такого ущерба, собственник будет нести солидарную с такими лицами ответственность по обязательствам о возмещении вреда.

За систематическое - более двух раз в течение одного месяца - нарушение таких обязательств собственник может быть подвергнут административной ответственности.

За нарушение тишины в ночное время и в выходные дни во многих регионах предусматривается административная ответственность. К примеру, в КоАП г. Москвы за действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов предусмотрено наказание в виде предупреждения или административный штраф на граждан в размере от 1 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 4 тысяч до 8 тысяч рублей, на юрлиц – от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Однако в целом ответственность налагается непосредственно на причинителя вреда.

Авторы законопроекта полагают, что возложением ответственности по обеспечению прав соседей на собственника, в том числе и за действия допущенных в его помещение третьих лиц, во многом решится существующая проблема с нарушением прав соседей.

«Такой подход сочетается с общей концепцией права собственности в Российской Федерации, в соответствии с которой собственнику принадлежит не только "благо" от владения, пользования и распоряжения объектом права собственности, но и "бремя" его содержания», – следует из текста пояснительной записки.

Ожидается, что предлагаемые меры повысят комфортность проживания в МКД, устранят правовой пробел в части обязательств собственников жилых и нежилых помещений по соблюдению прав соседей, а также могут положить начало формированию «соседского» права, сообщает информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ.