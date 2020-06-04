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Амурские охотоведы вытащили из озер 825 метров брошенных сетей

Амурские охотоведы вытащили из озер 825 метров брошенных сетей

Около 1, 7 кубометра бытового мусора, 825 метров рыболовных сетей, 2 перемета и три мордуши вытащили охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира из водоемов в Амурской области. Специалисты завершили традиционную очистку акваторий и береговых линий озер.

В этом году работы велись на 28 водоемах в пяти районах области. В общей сложности порядок навели на протяжении 67,2 километра«пляжей» и 2099,7 гектара акваторий. Помимо оставленных рыбаками сетей и прочих орудий лова, охотоведам часто попадался бытовой мусор, брошенный отдыхающими амурчанами, — бутылки, пакеты и коробки. При этом больше всего сетей обнаружили в озерах Ивановского (300 метров) и Благовещенского (210 метров) районов.

«В этом году мусора стало заметно чем, раньше. Все больше отдыхающих собирает и вывозит за собой мусор. Хотя свалки, к сожалению, все еще встречаются», — рассказал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира Андрей Тарасов.

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#природа

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