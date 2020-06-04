Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.

Последние годы доля социальных выплат в доходах населения превышает 19 % – это максимум и в постсоветский, и в советский период, начиная с 1970 года. В России существует около 100 различных пособий и соцвыплат, на них тратится порядка 3 % ВВП, но тратится неэффективно: из 1 рубля до бедных доходит лишь 25 копеек.

Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2 %, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

Чтобы выявить тех, кому действительно нужна помощь, будет установлен единый подход к определению состава семьи и доходов людей, введена методика расчета среднего дохода на семью. Такая система уже частично работает: большая часть выплат семьям с детьми до 16 лет - по 10 000 рублей - была доведена до людей всего за день, сообщают «Ведомости».