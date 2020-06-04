В библиотеке Ивановки Амурской области появятся электронные книги и «умный пол»

Ивановская межпоселенческая библиотека победила во всероссийском конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек. После «перезагрузки» библиотека поднимется на российский уровень по насыщенности технологиями, став Ресурсным центром интеллектуального развития.

На её модернизацию выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета и около 3 миллионов рублей – из местного. Для начала в библиотеке сделают ремонт. Сейчас в культурном учреждении идёт укладка напольного покрытия из ПВХ, установка межкомнатных дверей. Подрядчики готовятся поставить новые входные двери, обустроить тамбур и крыльцо с пандусом.

До этого в здании заменили батареи, сделали пожарно-охранную сигнализацию, установили теплосчётчик и кондиционеры. Продолжается благоустройство территории библиотеки.

Библиотека в Ивановке получила 4056 книг на сумму более 1 миллиона рублей. В библиотеке будет действовать электронный читательский билет.

В рамках проекта будет поставлено новое оборудование: базовый набор LEGO, 3D оборудование и принтер этикеток, кофейная машина, комплект импульсного света, полиграфическое оборудование.

Будут предусмотрены специальные библиотечные аппараты для инвалидов по зрению, оборудование для автоматизации библиотечных процессов, интерактивные технологии, быстрый интернет, очки виртуальной реальности, «умный пол», оборудование для занятий робототехникой, звуковая система и компьютеры. Началась поставка мебели под индивидуальный заказ.

Работы будут завершено в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Подробнее о результатах работы в рамках нацпроекта - в блоге Культпросвет.