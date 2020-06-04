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Выбор читателей за 3 июня

Выбор читателей за 3 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 3 июня.

Минтруд рассмотрит увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет

Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.

Количество заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось на 20 человек

3 июня в Приамурье выявлено 20 новых случаев коронавируса. Новые больные появились в Благовещенске, Свободном, Магдагачи, Сковородине, Тамбовке. Темп прироста за последние сутки составил 3,7 %, сообщает амурский Роспотребнадзор.

В Благовещенске в День города пять работников культуры получили награды и право на пожизненную выплату

2 июня в Благовещенске отметили 164-летие города. В этот праздничный день состоялась церемония награждения тех, чьи заслуги в сфере культуры, искусства, спорта отмечены как особые. Их пятеро, и все они получили почётное право на получение пожизненного пособия.

До Москвы без еды: «Уральские авиалинии» на рейсе до Благовещенска отказались от бесплатного питания

В Благовещенске стали продавать авиабилеты до Москвы без питания. Оплатить его придется отдельно, но, как выясняется, не все это знают. В Амур.инфо обратилась благовещенка, которая столкнулась с нововведением уже в полете.

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#Обзор #интернет #СМИ

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