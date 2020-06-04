Гороскоп 4 июня: Овны решат чужую проблему, Весам необходимо показать характер

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:34

Солнце в Близнецах.

Овен. В последнее время Вы отвлекаетесь от своих проблем, пытаясь решить чужие. Не советуем общаться с людьми, которые пытаются спровоцировать Вас на ответный агрессивный выпад. Дело в том, что сегодня это у них может получиться.

Телец. Не стоит строить множество планов на четверг, Вам срочно нужно восстановить силы, чтобы на выходных чувствовать себя хорошо. Вы будете обладать даром убеждения, который некоторым покажется почти магическим.

Близнецы. Не беритесь сегодня за серьезные дела, не сможете закончить их в срок. Не время принимать решения, которые повлияют на вашу карьеру, пока Вам не хватает информации для объективной оценки ситуации.

Рак. Старайтесь общаться с родными чутко и быть понимающим собеседником, им сейчас это необходимо. Сегодня Вас будет достаточно легко вывести из себя, общаться с неприятными людьми не рекомендуется.

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Лев. Причиной вашего беспокойства может стать случайно брошенное критическое замечание коллеги, выбросите его из головы. Ваши близкие будут противиться всеми доступными способами, если Вы начнете навязывать им свою волю.

Дева. Вы почти ясновидящий сегодня, до того четко сможете представить свое будущее и понять, как достичь поставленной цели. Звезды сулят Вам позитивный день и призывают быть внимательными с пищей, которую Вы употребляете.

Весы. Кто-то из вашего окружения наивно считает Вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя Вы готовы постоять всегда. Будьте осторожны, судьба решила испытать Вас определенным искушением, а поддаваться ему нельзя.

Скорпион. Вашим главным заданием на этот день должен стать отдых, который поможет Вам восстановить силы. Не торопитесь, хорошенько думайте над каждым своим словом, ведь рядом будут как опасные недруги, так и перспективные коллеги.

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Стрелец. Подвернется возможность откровенно поговорить о своих проблемах с человеком, которому можно доверять. Для Стрельцов главная задача на день заключается в понимании вашей конечной цели, чего Вы хотите достичь?

Козерог. Астрологи советуют Козерогам сосредоточиться на вопросах дома и семьи, работа не пострадает, не волнуйтесь. Не отказывайтесь от общения сегодня, даже неформальные связи помогут Вам в бизнесе.

Водолей. Не переживайте о делах на работе, даже если Вы ушли раньше или не успели закончить проект в срок, шеф ценит Вас и сделает поблажку. Люди из ближайшего окружения не поддержат идею Водолеев, что может стать главным разочарованием дня.

Рыбы. Вы еще не определились с четкими задачами на жизнь, поэтому планы напоминают хаос. Астрологи советуют держать эмоции при себе, если раздражение слишком сильное, уединитесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев