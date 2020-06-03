Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – комплексная программа озеленения города

4 июня утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – интервью с первым заместителем мэра Благовещенска Олегом Имамеевым. Ведущий Михаил Митрофанов расспросит о комплексной программе озеленения города.

Кроме того, в эфире прозвучит фрагмент онлайн пресс-конференции заместителя председателя правительства – министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой и заместителя министра образования и науки Ларисы Закировой. Речь пойдет об изменениях в итоговой аттестации 2020 года, в том числе ЕГЭ, ОГЭ, подтверждение медалей, аттестатов с отличием.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.