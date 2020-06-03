В Амурской области впервые после отмены охоты пересчитали диких гусей

В Приамурье подвели итоги весеннего мониторинга состояния популяций водоплавающих птиц. За год численность пролетавших через регион гусей и уток выросла почти на 19 тысяч особей.

При этом заметнее всего увеличилась численность гусей-гуменников. К примеру, по данным общества охотников и рыболовов, на охотугодьях этой весной насчитали 76 146 гуменников. По сравнению с показателями прошлого года, рост составил 2 210 птиц. Больше стало и представителей краснокнижных видов. К примеру, только на территории общества уток-мандаринок насчитали 2 845 (прирост около 100 особей), а популяция чирка-клокотуна приросла на 162 птицы — до 8 554 особей.

«Рост численности водоплавающих видов связан, скорее всего, с улучшениями условий обитания на зимовках. В последние годы в Китае начали бережнее относиться к природе, и это дает первые результаты. Практически все гуси и утки, пролетающие весной через Приамурье, зиму проводят на территории Китая, а строят гнезда и выводят птенцов в Якутии и Магаданской области. Возможно, и в местах гнездования их стали меньше беспокоить», — рассказал замначальника управления по охране животного мира области Иван Болотский.

Кстати, чаще всего в Приамурье весной можно увидеть восточного тундрового гуменника. А на лето в регионе обычно остается небольшая часть белолобых гусей, таежного гуменника, а также уток — чирков и крякв, сообщает управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области.

В апреле в Амурской области запретили весеннюю охоту. Такое решение принято в связи с настоятельными рекомендациями федеральных Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса. Постановление 15 апреля подписал губернатор Василий Орлов.

Это стало неожиданной новостью для амурских охотников, которых в регионе больше 8 000 человек. В Хабаровском крае и Якутии охоту при этом открыли.