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В Свободный для борьбы с коронавирусом переброшены военные

В Свободный для борьбы с коронавирусом переброшены военные

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицируют город Свободный Амурской области. Отряд передислоцирован из Шимановска, в котором успешно выполнены все задачи по дезинфекции.

Решение об обработке города принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

В Свободном военные специалисты продезинфицируют 16 детских садов, железнодорожный вокзал, парки, стадионы и улицы, а также другие объекты с массовым пребыванием людей.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А Благовещенск дезинфицируют?каждый день да?я что-то не вижу,может ночью?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    особый город

  • slavik110

    slavik110
    27 минут назад

    Благе не нужно.

  • slavik110

    slavik110
    27 минут назад

    Благе не нужно.

  • slavik110

    slavik110
    27 минут назад

    Благе не нужно.

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