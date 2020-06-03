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В Благовещенске медицинские маски привели к рекордному числу засоров канализации

В Благовещенске медицинские маски привели к рекордному числу засоров канализации

Благовещенские коммунальщики зафиксировали новый антирекорд – за сутки им пришлось 22 раза выезжать на прочистку засоров в городской канализации. Это новый антирекорд.

«Горожане стали выбрасывать одноразовые маски в унитаз. Но главной причиной засоров остаются тряпки, использованные подгузники, остатки еды. Собственники так и не могут понять, что если мусор ушел в смыв, то это не значит, что засора не будет. Канализационные стоки рано или поздно вернутся назад и затопят не только квартиру, но и весь дом», – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Прошлый рекорд был зафиксирован в январе, когда в один день поступило 16 вызовов о засоре канализации. В среднем же помощь в восстановлении водоотведения ежедневно требуется 5-9 адресатам.

Все нечистоты в квартиры горожан идут только по их вине – пользователи коммунальными благами бросают весь мусор в унитаз.

Если засор случился, необходимо перекрыть воду в квартире и сообщить в диспетчерскую службу по телефонам 49-47-21 и 51-88-16, сообщает пресс-служба компании «Амурские коммунальные системы».

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Комментарии
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  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    59 минут назад

    только идиот кидает маски в унитаз

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    А еще как-то вызывала сантехника, так он был возмущен тем, что кошачьи туалеты смывают в унитаз. Говорит, оно из квартиры уходит, а далее разбухает и стопорит весь ток, приходится пробивать. Уж не знаю, ко всем ли видам, или к одному определенному это относится, но - за что купила ))

  • slavik110

    slavik110
    24 минуты назад

    Засор в мозгах людей, которые маски в унитаз бросают.

  • slavik110

    slavik110
    22 минуты назад

    Подгузники в унитазе-это вообще не лечится.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    22 минуты назад

    "В Благовещенске медицинские маски привели к рекордному числу засоров канализации", цитата,"Но главной причиной засоров остаются тряпки, использованные подгузники, остатки еды.", опять цитата. Амур-инфо, Вы как то определитесь насчет тряпок-масок-подгузников и еды ... .

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