В Благовещенске медицинские маски привели к рекордному числу засоров канализации

Благовещенские коммунальщики зафиксировали новый антирекорд – за сутки им пришлось 22 раза выезжать на прочистку засоров в городской канализации. Это новый антирекорд.

«Горожане стали выбрасывать одноразовые маски в унитаз. Но главной причиной засоров остаются тряпки, использованные подгузники, остатки еды. Собственники так и не могут понять, что если мусор ушел в смыв, то это не значит, что засора не будет. Канализационные стоки рано или поздно вернутся назад и затопят не только квартиру, но и весь дом», – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Прошлый рекорд был зафиксирован в январе, когда в один день поступило 16 вызовов о засоре канализации. В среднем же помощь в восстановлении водоотведения ежедневно требуется 5-9 адресатам.

Все нечистоты в квартиры горожан идут только по их вине – пользователи коммунальными благами бросают весь мусор в унитаз.

Если засор случился, необходимо перекрыть воду в квартире и сообщить в диспетчерскую службу по телефонам 49-47-21 и 51-88-16, сообщает пресс-служба компании «Амурские коммунальные системы».