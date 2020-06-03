В Белогорске открывают ФОК: спортсменам придется соблюдать социальную дистанцию

В Белогорске решено открыть физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова. Открытие пройдет в 2 этапа. Посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

3 июня глава Белогорска Станислав Мелюков провел совещание с начальником управления физической культуры и спорта Ольгой Саяпиной, а также с коллективом ФОКа.

В ходе встречи они обсудили готовность спортивного объекта к открытию с 5 июня, а также неукоснительное соблюдение мер профилактики в условиях пандемии COVID-19. Коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса рассказал о технической готовности к встрече посетителей. В течение двух месяцев они приводили в порядок материально-техническую базу.

По предложению главы города открытие спортучреждения пройдет в два этапа, с учетом обслуживания взрослого и детского населения. «Решение такое: в пятницу открывается ФОК, открываются все залы, но будет закрыт детский бассейн, – отметил глава Белогорска. – Необходимо уже в первые часы работы отработать механизм приема посетителей, с учетом соблюдения мер безопасности, рекомендаций управления Роспотребнадзора. Для детей ФОК откроется с понедельника, 8 июня. Главная задача ФОКа – сделать так, чтобы при всех имеющихся ограничениях посетители чувствовали себя уютно и комфортно».

Систематическая дезинфекция помещений, проветривание и соблюдение социальной дистанции в полтора метра диктует пропускную способность учреждения. Так, в большом бассейне, согласно ограничительным мерам, одновременно смогут находиться не более 27 человек. Это зависит от площади раздевалок и зеркала воды бассейна. Согласно этим требованиям, будет организовано посещение во всех залах ФОКа.

«При посещении ФОКа необходимо будет соблюдать профилактические меры, – добавила начальник управления ФКиС Ольга Саяпина. – Вход в спорткомплекс только в маске. По решению главы города спорткомплексу выделена тысяча средств индивидуальной защиты на случай, если посетитель придет без нее. Маски будут реализовываться по 15 рублей. Будем надеяться, что у нас все пройдет в рабочем режиме. Режим работы ФОКа прежний –до 23.00. Позже, возможно, он будет скорректирован».

Ранее сообщалось, что за 2 месяца вынужденного неприема посетителей, связанного с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, убытки ФОКа составили 5,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.