Благовещенец получил 9 лет строгого режима за убийство брата

В Благовещенске суд вынес приговор жителю города. Он получил 9 лет строгого режима за то, что убил брата.

Преступление было совершено в Благовещенске в декабре 2019 года в одном из домов на улице Чайковского. Между двумя братьями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за кредитных обязательств одного из них. Развитие конфликта привело к поножовщине: один из братьев нанес ножом удар в шею другому. Удар оказался смертельным.

В судебном заседании благовещенец полностью признал вину, от дачи показаний отказался.

Суд учел как смягчающие обстоятельства – явка с повинной, противоправное поведение потерпевшего, наличие у виновного малолетнего ребенка и другие, так и отягчающее – нахождение благовещенца в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.