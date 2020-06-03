Ворона напала на пятерых грузин и покалечила их

В Тбилиси ворона напала на пятерых человек. Мужчинам понадобилась медицинская помощь.

Как рассказали очевидцы произошедшего, странная птица без какой-либо причины напала на пятерых прохожих на улице Костава в Тбилиси. В столичной клинике New Hospital, куда позже обратились пострадавшие, подтвердили данный инцидент. После оказания медицинской помощи всех пострадавших выписали из больницы.

Причины нападения и такого странного поведения животного на данный момент неизвестны. Но грузинская полиция до выяснения всех обстоятельств ограничила проход на территорию, где происходили нападения. Все подробности и причины произошедшего выясняются зоологами и правоохранительными органами, сообщает Eg.ru.

Ранее в Амурской области волк напал на женщину. У животного подтвердилось бешенство.