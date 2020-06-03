Павел Пузанов: на что в Приамурье привлекают частные инвестиции

В Приамурье хотят привлечь частные инвестиции на создание Центра реабилитации для спортсменов, обновление сетей водоснабжения и канализации в Свободном и другие проекты. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

Речь в программе шла о государственно-частном партнерстве. В настоящий момент Агентство продолжает работу над 11 проектами ГЧП с общим объемом инвестиций около 13 миллиардов рублей.

В качестве примера такого партнерства привели создание Центра микрохирургии глаза, который появится в Благовещенске. Его услугами жители смогут пользоваться бесплатно. «Как в клинике “Белая роза”, где большей частью услуг пациенты пользуются бесплатно, за счет средств фонда ОМС. То же самое у нас планируется в Центре микрохирургии глаза. Сейчас многие жители региона пользуются этими услугами в соседних субъектах, и по сути тариф распределяется в другие регионы», – говорит Павел Пузанов.

Директор Агентства по привлечению инвестиций рассказал о сути государственно-частного партнерства и о роли Агентства в реализации таких проектов. На сегодня в Приамурье заключено около 350 концессионных соглашений. «Агентство выступает для государства центром по структурированию таких проектов, а со стороны частной мы представляем все интересы и по сути являемся проводником в регионе всех инвестиционных проектов. Наша задача – привлекать инвестиции. ГЧП – это одна из форм эффективного привлечения средств в экономику области… Мост в Китай – этот проект тоже был реализован путем концессионного соглашения, и в течение 16 лет благодаря эксплуатации моста мы возвращаем привлеченные деньги, и в результате объект полностью переходит в собственность государства», – рассказал Павел Пузанов.

«На текущий период с учётом того, что ожидается дефицит бюджета федерального, нет возможности государству быстро отвлечь свои ресурсы и вложить их в какой-то проект. При концессии государство, фактически вкладывая часть средств в течении пяти лет, получает за 3 года уже готовый объект, в который изначально вложился инвестор. Это удобная схема по реализации проектов здесь и сейчас… Да, кризис коснулся всех и ударил по бизнесу, но именно модель концессионного соглашения часто называют мечтой инвестора. Потому что государство при подписании соглашения гарантирует инвестору исполнение всех обязательств, это такие защищенные деньги, которые на длительную перспективу инвестор вкладывает в проекты», – добавил директор Агентства по привлечению инвестиций.