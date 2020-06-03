Количество заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось на 20 человек

3 июня в Приамурье выявлено 20 новых случаев коронавируса. Новые больные появились в Благовещенске, Свободном, Магдагачи, Сковородине, Тамбовке. Темп прироста за последние сутки составил 3,7 %, сообщает амурский Роспотребнадзор.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 566 случаев COVID-19: Благовещенск - 238 (+9), Свободный – 82 (+4), Тында – 57, Шимановск – 37, Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4, Арга – 1) – 36, Белогорск – 34, Благовещенский район (Чигири – 10, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка – 1) – 19, Магдагачинский район (Магдагачи) – 14 (+1), Райчихинск – 7, Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2) – 7, Сковородино – 10 (+4), Тындинский район (Соловьевск) – 5, Прогресс – 4, Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3, Тамбовский район (Тамбовка) – 3 (+2), Зея – 3, Михайловка – 2, Константиновка – 2, Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан – 1) – 2, Ромны – 1.

Показатель заболеваемости – 71,64 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,6 %; ОРВИ – 27,4 %; бессимптомная форма – 27 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30 – 49 лет – 36,2 %. 192 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1 307 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 281 человек, в изоляторах – 26 человек.

По состоянию на 3 июня проведено 54 946 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 23 870 исследований (43 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».