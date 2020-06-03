После убийства афроамериканца беспорядки охватили не только США, но и Францию

Вслед за Штатами беспорядки охватили Париж. Французы вспомнили о том, что у них было похожее происшествие несколько лет назад.

4 года назад во Франции полицейский задушил темнокожего. И вот сотни человек вышли на улицу и повторили то, что последние дни творится в американских городах – дрались с полицией, жгли покрышки и мусор, громили витрины. У здания суда они вообще едва не устроили пожар. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, чтобы разогнать дебоширов.

Протестующие забросали полицейских бутылками и камнями. Некоторые улицы они заблокировали бетонными блоками и строительным мусором, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее в США начались массовые беспорядки после того, как полицейский убил афроамериканца. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и задушил. После этого тысячи американцев вышли на массовые протесты. К Вашингтону 3 июня стянули армейские подразделения, в городах США объявлен комендантский час, протестующие осаждают Белый дом.