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Безработным Благовещенска, независимо от квалификации, предложат уборку города или другие работы

Безработным Благовещенска, независимо от квалификации, предложат уборку города или другие работы

В Благовещенске создано около 400 временных рабочих мест, которые начали предлагать жителям города, ставшим безработными с 1 марта 2020 года, а также тем, кто работает в организациях, сокративших рабочий день или приостановивших деятельность. Об организации общественных работ рассказала мэр города Валентина Калита.

В мэрии состоялось заседание областного штаба по реализации антикризисных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Общественные работы организованы на предприятиях Благовещенска за счет субсидии из регионального бюджета. Благодаря этому благовещенцы, потерявшие доход, могут получать зарплату в сумме двух МРОТ (29 112 рублей). Работодатель при этом не несет расходов. В частности, в подобной ситуации оказались работники предприятий «Комбинат школьного питания» и «Муниципальный центр международного сотрудничества». Часть сотрудников этих организаций согласились на общественные работы в МП «ГСТК».

«Благовещенску субсидия выделена на создание 375 рабочих мест. Предприятия города, туристические фирмы, гостиницы, организации общественного питания были уведомлены о возможности организации общественных работ на базе своих организаций. На сегодня 14 организаций заключили с Центром занятости населения соглашения о предоставлении субсидии по организации общественных работ для 232 работников», – сообщила Валентина Сергеевна.

В числе таких организаций пассажирский порт «АмурАССО», ООО «Бон Вояж», МП «Горпарк», ООО «ИПК «Одеон», ООО «Туркафе» и другие. Еще 5 организаций в настоящее время занимаются организацией общественных работ и планируют временно трудоустроить еще 93 человека. Кроме этого, 50 рабочих мест создаются на базе МП «ГСТК», сообщает пресс-служба администрации.

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#коронавирус #работа

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