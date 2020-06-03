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Новая современная спортплощадка появится в столице БАМа

Новая современная спортплощадка появится в столице БАМа
Фото: администрация Тынды

Мэр Тынды Марина Михайлова провела рабочую встречу с подрядчиком, который займется благоустройством спортивной площадки между школой № 2 и детским садом «Радуга». Эту общественную территорию выбрали активные жители города на рейтинговом голосовании в прошлом году.

Через неделю здесь стартуют ремонтные работы. Аукцион на возведение спортивной площадки выиграла строительная компания из Благовещенска. Мероприятия по благоустройству общественной территории пройдут благодаря федеральному национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На этом месте построят скейт-площадку, универсальную спортивную зону для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Также здесь установят игровые спортивные комплексы, скамейки и урны, обустроят авто- и велопарковку, произведут монтаж уличного освещения.

На всем периметре спортивной площадки будет уложено резиновое покрытие и установлено ограждение.

Всего на благоустройство общественной территории выделено более десяти миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Завершить строительство спортивной площадки планируется в августе этого года, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #спорт #строительство #Тында

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