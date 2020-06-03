На космодроме Восточный отменили июньские запуски

Запуски с космодрома Восточный, которые были запланированы на июнь 2020 года, перенесли. Изменения связаны с банкротством британской телекоммуникационной компании OneWeb, которая планировала вывести на орбиту несколько спутников.

В июне предполагался запуск спутников связи с Восточного, но из-за ее банкротства и пандемии COVID-19 эти планы пришлось пересмотреть, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что в июне Россия не намечает проведение космических пусков по гражданским и военным программам, хотя ранее такие планы имелись.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться вследствие пандемии COVID-19 и банкротства OneWeb. К настоящему времени выполнено 7 стартов: четыре с космодрома Байконур и три – с космодрома Плесецк.

Позже Рогозин сообщил, что интенсивность пусков с российских космодромов вырастет с третьего квартала.

Как сообщало Амур.инфо, с Восточного в 2020 году планируют запустить пять ракет-носителей.