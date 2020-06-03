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В Приамурье работники больницы получили COVID-выплаты после вмешательства прокуратуры

В Приамурье работники больницы получили COVID-выплаты после вмешательства прокуратуры
Фото: pixabay.com

В Магдагачинском районе Амурской области двое работников Магдагачинской больницы не получили положенные COVID-выплаты. Деньги им были перечислены после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства при начислении работникам Магдагачинской больницы выплат стимулирующего характера за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19, а также с лицами из группы риска заражения коронавирусом.

Было установлено, что двое водителей больницы, перевозивших пациентов, у которых выявлен COVID-19, не получили выплаты стимулирующего характера за апрель 2020 года.

Прокурор внес представление главному врачу Магдагачинской больницы, которое было рассмотрено и удовлетворено. Водителям перечислили выплаты стимулирующего характера на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#коронавирус

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