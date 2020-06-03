Москвич пролежал в коме два месяца и удивился произошедшим в стране переменам

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов сообщил, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его успешно прооперировали, несмотря на непростой диагноз, но всего спустя неделю пациент погрузился в кому.

«Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», – рассказал Реутов.

Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России.

«На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно», – сказала она. Согласно официальным данным, в начале марта было известно о первых заболевших россиянах, которые находились на лайнере Diamond Princess в Японии, одном заболевшем итальянце в России, а 6 марта уже стало известно о шести заболевших на территории страны.

«И в самый пиковый период в Москве его фактически не было», – поделилась мыслями супруга пациента.

Спустя пять недель мужчина открыл глаза. По словам жены, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи, он был еще слаб – мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

Но в какой-то момент, как вспоминает нейрохирург Андрей Реутов, мужчина постучал в его кабинет, чтобы поговорить. «Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен», – признался врач.

Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена рассказала ему о новой жизни в Москве.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», – рассказала собеседница агентства. Но, по ее словам, поскольку сейчас уже нет роста заболеваемости, все идет на спад, это не вызывает у него ужаса или паники.

Сейчас семья уже может видеться. «Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля», – признается жена пациента. Теперь для всей семьи главное, чтобы он восстановился и смог пройти реабилитацию.