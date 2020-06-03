Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:26 1

Погода в Амурской области будет неустойчивой: прогноз на 4 июня

Погода в Амурской области будет неустойчивой: прогноз на 4 июня
Фото: pixabay.com

4 июня в Амурской области переменно облачно, местами с дождями, днем – с грозами. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ночью ветер подует с северо-востока, днем с севера со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура на севере – плюс 5...10, на юге – плюс 7...12, при прояснении – до 5 градусов тепла. Днем будет 18...23, в осадках – плюс 11...16 выше нуля.

В Благовещенске ночью облачно, пройдет кратковременный дождь. Днем переменно, без существенных осадков. Во второй половине возможна гроза. Ветер с севера разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9...11, днем – около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 912

#погода

распечатать


Общество

Переменно облачно, небольшие осадки: прогноз погоды в Амурской области на 3 июня
Общество 1

Сильные дожди на востоке: прогноз погоды в Амурской области на 2 июня
Общество 1

МЧС: в Приамурье 1 июня ожидаются сильные дожди и грозы

Общество 3

В Благовещенске готовятся к прохождению циклона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь