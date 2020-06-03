Погода в Амурской области будет неустойчивой: прогноз на 4 июня

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4 июня в Амурской области переменно облачно, местами с дождями, днем – с грозами. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ночью ветер подует с северо-востока, днем с севера со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура на севере – плюс 5...10, на юге – плюс 7...12, при прояснении – до 5 градусов тепла. Днем будет 18...23, в осадках – плюс 11...16 выше нуля.

В Благовещенске ночью облачно, пройдет кратковременный дождь. Днем переменно, без существенных осадков. Во второй половине возможна гроза. Ветер с севера разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9...11, днем – около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.