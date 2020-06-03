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В парке Дружбы Благовещенска засветились деревья

В парке Дружбы Благовещенска засветились деревья

В Благовещенске подрядчик завершил первый этап электромонтажных работ в парке Дружбы. Вдоль аллеи специалисты установили 45 светильников из 140 запланированных.

В День города, 2 июня, состоялось тестирование художественной подсветки. Светящимися деревьями теперь могут любоваться не только посетители парка, но и автомобилисты, проезжающие по Новотроицкому шоссе.

«Тестирование прошло успешно. Можно сказать, мы показали посетителям парка, жителям нашего города, как будет выглядеть подсвеченная аллея. Всего будет установлено 140 светильников с двух сторон аллеи», – рассказал Евгений Гамерман, руководитель организации, реализующей муниципальный контракт.

Основная часть работ по проекту будет завершена к 12 июня. Кроме того, монтаж художественной подсветки ведется на здании ЦДШИ и в двух корпусах средней школы № 22. На воскресенье, 7 июня, запланировано тестирование работы оборудования на данных объектах, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Этим летом художественная подсветка украсит и сквер Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова.

Проекты по подсветке в городе реализуют за счет спонсорской помощи. Ее оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания. Успешное сотрудничество с ДРСК продолжается с прошлого года. В мае архитектурная подсветка украсила фасады лицея № 11 и средней школы № 26.

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#жизнь

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