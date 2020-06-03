В России собираются штрафовать за разукомплектованные и брошенные автомобили

Российских владельцев разукомплектованных и брошенных во дворах автомобилей, собираются наказывать штрафами. В КоАП внесены несколько новых статей, которые касаются автомобилистов.

Согласно статье 16.10 проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.

Разукомплектованными будут считаться сгоревшие транспортные средства, а также те, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей штатной конструкции, либо отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес или шин, сообщает «Российская газета».

Внести ответственность за это предложили представители комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которые провели анализ правового регулирования данного вопроса в 85 регионах. По их мнению, установление ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в этой сфере.

В последнее время стало очень популярным у автоворов снимать фары с таких машин, как Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, а также Volvo XC90. Связано это с простотой демонтажа этой оптики. Если формулировка в этой редакции КоАП не изменится, то несчастный владелец мало того что останется без фар, которые стоят очень дорого, так еще и штраф заплатит за то, что бросил разукомплектованный автомобиль.

Кроме того, в новом кодексе могут появиться штрафы за мойку транспортных средств в запрещенных для этого местах в размере от 1 до 2 тысяч рублей, остановку или стоянку на детских игровых и спортивных площадках (2 – 5 тысячи рублей), а также остановку или стоянку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями (1,5 – 4 тысячи рублей).

Есть и приятная новость для водителей. В новой редакции Кодекса прописано, что если статья предусматривает возможность назначения штрафа, или лишения прав, то за совершение не грубого и не повторного нарушения, назначается административный штраф.