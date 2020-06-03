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Похороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы

Похороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В Индии недоброжелатели похоронили мужчину заживо, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Сначала мужчину похитили и избили.

Капил Маракана (Kapil Marakana) шесть лет работал на масловарне, у которой недавно сменился собственник. Ее прежний владелец винил мужчину в своих убытках и решил отомстить. Вместе с новым хозяином масловарни и еще одним сообщником он похитил Маракану и избил его. Затем злоумышленники закопали его в песок, дождались, чтобы он перестал двигаться, и ушли в хижину праздновать.

«Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу. После некоторых усилий похороненному заживо удалось выбраться из песка. Он побежал, но троица заметила его и бросились следом», – переводит слова сотрудника полиции «Лента.ру». Маракана успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского. Преследователи пытались скрыться, но их догнали и задержали.

Ранее врачи смогли выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в Индии. Родители закопали ребенка и скрылись.

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#криминал

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