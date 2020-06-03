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Минтруд рассмотрит увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет

Минтруд рассмотрит увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет
Фото: pixabay.com

Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.

«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе мы будем рассматривать вопрос о ее увеличении», – сказал Котяков.

Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет стартовала 1 июня. Министр напомнил, что на эту выплату имеют право семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. Таким семьям выплачивается по половине прожиточного минимума на ребенка в конкретном субъекте РФ, что в среднем по стране составляет 5,5 тысячи рублей.

«Она [выплата] начисляется и выплачивается гражданину с 1 января 2020 года. Соответственно, с 1 июня граждане имеют право получить данную выплату за 6 месяцев 2020 года. В среднем по стране эта выплата единовременно составит 33 тысячи рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут получать такую выплату ежемесячно», – цитирует Котякова ТАСС.

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#дети #финансы #экономика

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