В Приамурье предприниматели получили первые кредиты под 2 % на поддержку занятости

На днях бизнесмены Амурской области получили на руки первые кредиты под 2 % по новой госпрограмме. Льготные займы амурчанам начали выдавать в Сбербанке.

По информации Сбербанка, на сегодняшний день кредитная организация выдала амурчанам 26 таких займов, еще 50 заявок одобрены и 116 заявок находятся в работе.

«Амурские отделения уже приступили к активной работе по новой программе кредитования. Прием заявок на льготное кредитование в Приамурье стартовал с середины мая, а уже первого июня предприниматели начали получать денежные средства», – отмечают в Сбербанке.

Новую меру поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций ранее предложил ввести президент России Владимир Путин. Согласно предложенной программе, специальные кредиты под 2 % помогут поддержать занятость в СОНКО и компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90 % персонала 100 % кредита и проценты по нему будут списаны (при сохранении не менее 80 % занятости – 50 %). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Средства могут быть использованы на любые цели, связанные с возобновлением предпринимательской деятельности, в том числе – на выплату заработной платы. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до 30 июня 2021 года, а при списании долга – до 1 апреля 2021 года, пишет пресс-служба правительства Амурской области.