В Свободном привлекли к ответственности начальника строительной организации

Свободненский городской суд привлек начальника филиала одной из организаций, строящих объекты Амурского ГПЗ, к административной ответственности. Виновник после выявления в общежитии вахтовиков коронавируса не отправил рабочих в госпиталь.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При рассмотрении дела установлено, что 5 мая по результатам тестирования в одной из организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского ГПЗ, выявлено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Заболевшие лица прибыли чартерным авиарейсом из Новосибирска для работы на стройках. После прибытия их разместили на самоизоляции в общежитии на территории Свободного.

Также в указанном общежитии на самоизоляции находились другие работники подрядной организации. После обнаружения случаев заболевания руководитель должен был незамедлительно провести мероприятия по перемещению проживающих в общежитии работников в инфекционный госпиталь и изолятор, однако не сделал этого, сообщает сайт Свободненского городского суда.

Должностным лицом не были обеспечены мероприятия по эвакуации работников с территории предприятия, на котором существует угроза возникновения распространения заболевания. Также по судебному заключению не были приняты необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников на территории общежития; не проведены неотложные работы в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При назначении наказания суд учел характер и обстоятельства совершенного правонарушения, имущественное положение виновного, факт того, что лицо привлекается к административной ответственности впервые, а также то обстоятельство, что допущенные нарушения на момент рассмотрения дела устранены.

По результатам рассмотрения дела начальник филиала одной из организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского ГПЗ, получил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.