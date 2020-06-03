Россия по экспорту сои в провинцию Хэйлунцзян заняла второе место

Россия заняла второе место по объему экспорта сои в китайскую провинцию Хэйлунцзян. С января по апрель в КНР было ввезено в общей сложности 262 000 тонн российской сои, это на 11,8 % больше, чем годом ранее.

С января по апрель 2020 года первое место занимали США. Бразилия стоит на третьем месте. Российская соя составляет 39 % всего экспорта сои в провинцию Хэйлунцзян за этот период, сообщает Biang.ru.

Доля экспорта сои в рамках приграничной торговли с РФ, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, значительно выросла. Всего за четыре месяца этого года предприятиями, участвующими в механизмах приграничной торговли РФ с Китаем, было поставлено 252 000 тонн сои, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. На приграничную торговлю пришлось 37,4 % всего объема импортируемой сои.

США стали крупнейшим экспортером сои в провинцию Хэйлунцзян за первые четыре месяца этого года. В общей сложности из США было поставлено 277 000 тонн сои. Это 41,1 % всего объема ввезенной в Хэйлунцзян сои за этот период. В прошлом году сою оттуда в этот период не закупали в связи торговыми разногласиями между странами.

Бразилия стоит на третьем месте с 134 000 тонн экспорта сои в Хэйлунцзян, что на 74,2 % меньше, чем годом ранее. Экспорт сои из Бразилии составляет 19,9 % всего экспорта сои в провинцию Хэйлунцзян.

Всего с января по апрель 2020 года в провинцию Хэйлунцзян из-за рубежа было поставлено 673 тысячи тонн сои, это на 10,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Общая стоимость импортируемой сои составила 1,68 миллиарда юаней (236 миллионов долларов США). Средняя стоимость составляет 2492,9 юаня (350 долларов США) за тонну, что на 1,3 % меньше, чем годом ранее.

Основными потребителями импортной сои в Хэйлунцзяне за этот период стали государственные предприятия. На них пришелся 61 % всего объема ввозимой из-за рубежа культуры.

Ранее сообщалось, что с апреля Евразийская экономическая комиссия запретила вывоз сои из России, при этом с 16 апреля был разрешен ввоз генно-модифицированных соевых бобов и шрота, что серьезно обеспокоило амурских производителей и переработчиков сои. Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк в интервью программе «Простые вопросы» предположил, что экспорт будет возобновлен с 1 июля.