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Первому рожденному в День города в Благовещенске мама еще не придумала имя

Первому рожденному в День города в Благовещенске мама еще не придумала имя
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске поздравили родителей новорожденных, появившихся на свет в День города. 2 июня в городском роддоме амурской столицы родились 8 детей: 2 мальчика и 6 девочек.

Семерым малышам родители уже дали имена – Егор, Милана, Дарья, Ксения, Анна, Софья и София. Первым в 9:20 в день рождения Благовещенска на свет появился мальчик, которому мама еще не придумала имя. Последней стала девочка Анна, она появилась в 23:20.

Мамам вручили цветы, приветственные адреса от мэра, а также наборы одежды для малышей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Поздравлять родителей новорожденных в День города уже стало в Благовещенске доброй традицией. Рождение ребенка – благая весть для вас и вашей семьи. Благой вестью вошел в историю России и наш город на Амуре. Уверены, вы всегда будете помнить о том, что ваш ребенок появился на свет в такой знаменательный день», – адресовала слова родителям новорожденных мэр Валентина Калита.

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#дети #праздники

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