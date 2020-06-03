В Благовещенске перекрыли часть перекрестка возле детской областной больницы

С 3 по 5 июня в Благовещенске будет ограничено движение транспортных средств в районе перекрестка улиц Октябрьской и Кузнечной. Это связано с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

Администрация Благовещенска сообщает о полном перекрытии проезжей части Кузнечной со стороны Северной и перекрытии половины проезжей части улицы Октябрьской. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#ЖКХ #транспорт

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Любовь Чуприна