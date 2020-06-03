Одно тело на двоих: сиамские близнецы продолжают жить вопреки прогнозам

Недавно на американском телеканале Channel4 вышла передача Two Sisters One Body («Две сестры – одно тело»). В программе рассказывают историю о двух девочках, которые родились сросшимися вниз от груди.

Девочки родились в 2002 году в Мексике. Родители их назвали Люпита и Кармен. Медики были уверены: из-за редкой патологии им не прожить и трёх дней. Однако прошло уже 18 лет, и девочки успешно живут и даже отучились на права. Семья переехала в США, где девочки научились жить вопреки прогнозам.

Как сообщает Life, сёстры оканчивают школу и уже на пути ко взрослой жизни. Очередное испытание – экзамен по вождению. Конечно, научиться водить было совсем нелегко. Четыре руки – и всего один руль. Всю ответственность по обучению взяла на себя Кармен.

«Папа хотел, чтобы мы водили моей и её правой рукой, но это не сработало, поэтому теперь я просто делаю всё самостоятельно. Потребовалось много времени и ошибок, чтобы научиться», – рассказала одна из сестер журналистам.

К сожалению, трудности жизни девочек не ограничиваются их патологиями. Когда семья Андраде переехала в США по медицинской визе, чтобы дать сёстрам надежду на лучшую жизнь, родители и не подозревали, насколько тяжело будет жить в другой стране. Сёстры признаются: жизнь мексиканского иммигранта в Штатах намного сложнее жизни просто сросшихся близнецов.

Люпита и Кармен – близнецы-омфалопаги. Это означает, что у каждой девочки есть отдельное сердце, руки, лёгкие и живот. Однако им приходится «делить» между собой несколько рёбер, печень, кровеносную, а также пищеварительную и репродуктивную системы. Кроме того, каждая из девочек отвечает за одну ногу: Кармен – за правую, а Люпита – за левую. Поэтому, чтобы научиться ходить, им понадобилась помощь специалистов, много времени и сил.

Врачи сходятся во мнении: разделить девочек нельзя. Провести операцию безопасно просто невозможно, потому что у них общий нижний отдел позвоночника и много других жизненно важных органов.