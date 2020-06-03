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У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус

У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус

В Свободном закрыли детский сад № 7 из-за коронавируса. COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения.

О выявленном случае инфицирования и закрытии садика сообщило Свободненское управление образования на своей официальной странице в Инстаграме.

«Управление образования во избежание распространения некорректной информации официально сообщает: в МДОАУ детский сад N 7 у одного из сотрудников выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Данный сотрудник в период подозрения на заболевание был от работы отстранен. Как только положительный тест подтвердился, на основании предписания Роспотребнадзора и приказа управления образования детское учреждение закрыто для проведения необходимых мер самоизоляции для воспитанников, сотрудников и родителей», ­– говорится в сообщении.

2 июня в Амурской области было лабораторно подтверждено 18 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них пять – в Свободном. Всего в городе выявлено 78 подтвержденных случая COVID-19.

Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, наибольший показатель коэффициента распространения инфекции на так называемых территориях риска – в городах Благовещенск, Свободный, а также в Благовещенском районе.

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#коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    Что то закрытый город не помогает!!! Пропуск сделал и поехал и привёз? Закрыть садики до СЕНТЯБРЯ! Это снизит скорость распространения!

  • icecat

    icecat
    2 часа назад

    bayan-spam

    Что то закрытый город не помогает!!! Пропуск сделал и поехал и привёз? Закрыть садики до СЕНТЯБРЯ! Это снизит скорость распространения!



    А работающим в больницах и на безотрывных производствах родителям что делать?

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Теперь все дети с этого садика и их родители должны на карантине дома несколько недель находится или нет?

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