У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус

В Свободном закрыли детский сад № 7 из-за коронавируса. COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения.

О выявленном случае инфицирования и закрытии садика сообщило Свободненское управление образования на своей официальной странице в Инстаграме.

«Управление образования во избежание распространения некорректной информации официально сообщает: в МДОАУ детский сад N 7 у одного из сотрудников выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Данный сотрудник в период подозрения на заболевание был от работы отстранен. Как только положительный тест подтвердился, на основании предписания Роспотребнадзора и приказа управления образования детское учреждение закрыто для проведения необходимых мер самоизоляции для воспитанников, сотрудников и родителей», ­– говорится в сообщении.

2 июня в Амурской области было лабораторно подтверждено 18 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них пять – в Свободном. Всего в городе выявлено 78 подтвержденных случая COVID-19.

Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, наибольший показатель коэффициента распространения инфекции на так называемых территориях риска – в городах Благовещенск, Свободный, а также в Благовещенском районе.