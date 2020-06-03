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Амурчанка не знает, что делать с гнездом с птенцами на участке для распашки (видео)

Амурчанка не знает, что делать с гнездом с птенцами на участке для распашки (видео)

Жительница Приамурья рассказала ИА «Амур.инфо», что обнаружила на своем земельном участке в Благовещенском районе гнездо с птенцами. Какая-то птица свила его прямо на земле. Участок нужен для высадки рассады, поэтому гнездо придется убрать.

«Я думала, что, может быть, гнездо упало откуда-то, но рядом нет никаких деревьев, и оно прямо так аккуратно выложено», – говорит амурчанка. Видела женщина и взрослую птицу, но, к какому виду она принадлежит, не знает.

Благовещенская зоозащитница Светлана Садова сказала агентству, что, судя по видео с гнездом, это черные скворцы. Гнездо, отметила она, сейчас трогать не следует, а «через 3-4 недели птенцы будут выскакивать и в лес уйдут».

Сейчас у хозяйки участка дилемма: опахать вокруг гнезда или перенести его в лес. Но женщина боится, что птица покинет птенцов. Возможно, специалисты прочитают сообщение и посоветуют, что можно делать в этом случае.

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#природа

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Если жалко - то не трогайте гнездо, опахайте вокруг, вам этот метр ничего не даст по большому счету. А если тронуть - то большая вероятность, что птица просто бросит или не найдет гнездо. Да хоть так и так - вы ей будете "мешать" теперь уже, находясь постоянно рядом.Или само гнездо просто сместить на пару метров.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Других проблем в Амурской области нету? Такую проблему можно на форуме зоологов обсудить, а не среди диванных аналитиков.

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    45 минут назад

    Почему с этим вопросом не обратились к губернатору? Это крайне важно, решение должно быть на самом высоком уровне (сарказм). Боже, куда мы катимся с такими проблемами..

  • Гортензия28

    Гортензия28
    27 минут назад

    Да ладно, чего там. Если женщина использует этот ресурс для общения, тут и спрашивает. Здесь так-то на все темы разговоры. Знаете, как помочь, скажите, нет пройдите мимо. Я бы постаралась не трогать гнездо. Было бы интересно понаблюдать, как они растут. Но есть вероятность, что даже при этом их мамка бросит и птенцы погибнут. Не самое приятное зрелище.

  • AmurLand

    AmurLand
    19 минут назад

    никогда такого не было.

  • Геральт

    Геральт
    11 минут назад

    Президенту надо было писать, и в пусть говорят. Это вопрос не местечкового уровня, нужно дать огласку этому случаю.

  • Victrix

    Victrix
    3 минуты назад

    Геральт

    Президенту надо было писать, и в пусть говорят. Это вопрос не местечкового уровня, нужно дать огласку этому случаю.



    Писать нужно Малахову. Пущай пригласит в телевизор птицу, её сожителя и соседей.

  • Страйкер

    Страйкер
    14 секунд назад

    садись теперь и высиживай, нет бы втишь на глубину полметра

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