Амурчанка не знает, что делать с гнездом с птенцами на участке для распашки (видео)

Жительница Приамурья рассказала ИА «Амур.инфо», что обнаружила на своем земельном участке в Благовещенском районе гнездо с птенцами. Какая-то птица свила его прямо на земле. Участок нужен для высадки рассады, поэтому гнездо придется убрать.

«Я думала, что, может быть, гнездо упало откуда-то, но рядом нет никаких деревьев, и оно прямо так аккуратно выложено», – говорит амурчанка. Видела женщина и взрослую птицу, но, к какому виду она принадлежит, не знает.

Благовещенская зоозащитница Светлана Садова сказала агентству, что, судя по видео с гнездом, это черные скворцы. Гнездо, отметила она, сейчас трогать не следует, а «через 3-4 недели птенцы будут выскакивать и в лес уйдут».

Сейчас у хозяйки участка дилемма: опахать вокруг гнезда или перенести его в лес. Но женщина боится, что птица покинет птенцов. Возможно, специалисты прочитают сообщение и посоветуют, что можно делать в этом случае.