В Амурской области на 2 июня выявлено 546 случаев COVID-2019

Фото: yandex.ru

По состоянию на 2 июня в Амурской области выявлено 18 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 546 случаев COVID-2019, 182 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители г. Благовещенска (229 человек), Благовещенского района (18 человек) г. Белогорска (34 человека), г. Тынды (57 человек), г. Зеи (3 человека), Магдагачинского района (13 человек), г. Свободного (78 человек), г. Шимановска (37 человек) пгт. Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (7 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (36 человек), г. Райчихинск (7 человек), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (6 человек), Тындинского района (5 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (1 человек), Михайловского района (2 человека).

По состоянию на 2 июня зарегистрировано 2 летальных исхода от коронавируса.

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 307 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Проведено 53 078 исследований, в том числе за последние сутки – 1 786.

На изоляции по месту жительства находится 1 281 человек, в изоляторах – 26, в обсерваторе – 0. По состоянию на 2 мая коэффициент распространения инфекции Амурской области – 1,1. Показатель тестирования – 215,9 на 100 тысяч населения, сообщает областное правительство.