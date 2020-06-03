Как в фильме ужасов: амурчане наблюдали рождение стрекоз на набережной Амура (видео)

Фото: Амур.инфо

2 мая амурчане увидели и запечатлели на камеру телефона рождение стрекоз. Необычное явление жительница региона Анастасия заметила, когда прогуливалась по набережной Амура в Благовещенске. Его девушка охарактеризовала как страшное и одновременно красивое зрелище.

Набережную облепили тысячи личинок стрекоз, некоторые из них линяли – освобождались от шкурок и превращались уже во взрослую стрекозу.

«Ближе к воде, особенно там, куда теплоходы подходят, вот на этих выступах, их очень много было. Вниз к воде уже и не спуститься. То, что я сняла, это малая часть, их там тысячи. Некоторые вылупились – на видео видно, где они из раковинки вылезают, как будто из жучка. Многих подавили, потому что там и на велосипедах, и на скейтах катались. Первое впечатление – страшно, как в фильме ужасов, я очень насекомых боюсь», – поделилась впечатлениями амурчанка.

«Это выплод (метаморфоз) стрекоз семейства дедок. Я пока видела только один вид на снимках – японодедка поточный. Это обычный вид в наших реках, особенно крупных – Амуре и Зее», – поясняет доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

Стрекозы откладывают яйца в воду, добавляет Маликова. У этого вида самка сбрасывает их в реку в полёте, личинки развиваются в воде от двух до четырёх лет. Они хищные, питаются в основном личинками других насекомых, прочими беспозвоночными. Подросшая личинка выходит на берег и линяет во взрослую стрекозу, как это видно на видео. На стене остаются пустые шкурки – экзувии.

«В этом году они вышли немного раньше, чем обычно, примерно дней на 5-7. Возможно, потому что вода в Амуре оказалась теплее обычного. В этом году неудачно совпал массовый выплод и похолодание. Стрекозы теплолюбивы, холод может не дать им нормально расправить крылья, такие особи погибнут», – считает ученый.

Личинок во время выплода лучше не трогать, предупреждает Маликова, так как процесс очень сложный, легко повредить крылья – они очень тонкие и ломкие в это время. После метаморфоза стрекозы некоторое время неподвижны.

«Если они валяются под ногами в неестественных позах, то, скорее всего, погибли и, возможно, от холода. Но тех, что висят на стене или лежат с расправленными крыльями лучше не трогать, они могут отдыхать после метаморфоза», – говорит специалист.