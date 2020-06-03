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Как в фильме ужасов: амурчане наблюдали рождение стрекоз на набережной Амура (видео)

Как в фильме ужасов: амурчане наблюдали рождение стрекоз на набережной Амура (видео)
Фото: Амур.инфо

2 мая амурчане увидели и запечатлели на камеру телефона рождение стрекоз. Необычное явление жительница региона Анастасия заметила, когда прогуливалась по набережной Амура в Благовещенске. Его девушка охарактеризовала как страшное и одновременно красивое зрелище.

Набережную облепили тысячи личинок стрекоз, некоторые из них линяли – освобождались от шкурок и превращались уже во взрослую стрекозу.

«Ближе к воде, особенно там, куда теплоходы подходят, вот на этих выступах, их очень много было. Вниз к воде уже и не спуститься. То, что я сняла, это малая часть, их там тысячи. Некоторые вылупились – на видео видно, где они из раковинки вылезают, как будто из жучка. Многих подавили, потому что там и на велосипедах, и на скейтах катались. Первое впечатление – страшно, как в фильме ужасов, я очень насекомых боюсь», – поделилась впечатлениями амурчанка.

«Это выплод (метаморфоз) стрекоз семейства дедок. Я пока видела только один вид на снимках – японодедка поточный. Это обычный вид в наших реках, особенно крупных – Амуре и Зее», – поясняет доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

Стрекозы откладывают яйца в воду, добавляет Маликова. У этого вида самка сбрасывает их в реку в полёте, личинки развиваются в воде от двух до четырёх лет. Они хищные, питаются в основном личинками других насекомых, прочими беспозвоночными. Подросшая личинка выходит на берег и линяет во взрослую стрекозу, как это видно на видео. На стене остаются пустые шкурки – экзувии.

«В этом году они вышли немного раньше, чем обычно, примерно дней на 5-7. Возможно, потому что вода в Амуре оказалась теплее обычного. В этом году неудачно совпал массовый выплод и похолодание. Стрекозы теплолюбивы, холод может не дать им нормально расправить крылья, такие особи погибнут», – считает ученый.

Личинок во время выплода лучше не трогать, предупреждает Маликова, так как процесс очень сложный, легко повредить крылья – они очень тонкие и ломкие в это время. После метаморфоза стрекозы некоторое время неподвижны.

«Если они валяются под ногами в неестественных позах, то, скорее всего, погибли и, возможно, от холода. Но тех, что висят на стене или лежат с расправленными крыльями лучше не трогать, они могут отдыхать после метаморфоза», – говорит специалист.

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#животные

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • семёнов

    семёнов
    2 часа назад

    Какой ужассссссссс:-))) стрекозки вылупились! Это же не бешеные лисята-милята, а ужасные стрекозлы! :-)

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    больше стрекоз меньше других насекомых

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    и где на видео рождение стрекоз? видно только скопление стрекоз

    И что ужасного в стрекозах?

  • alexalg

    alexalg
    2 часа назад

    Его девушка охарактеризовала ---чья девушка,не понял?

  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    Где гнутся над омутом лозы,

    Где летнее солнце печет,

    Летают и пляшут стрекозы,

    Веселый ведут хоровод.

    Дитя, подойди к нам поближе,

    Тебя мы научим летать,

    Дитя, подойди, подойди же,

    Пока не проснулася мать!

    Под нами трепещут былинки,

    Нам так хорошо и тепло,

    У нас бирюзовые спинки,

    А крылышки точно стекло!

    Мы песенок знаем так много,

    Мы так тебя любим давно -

    Смотри, какой берег отлогий,

    Какое песчаное дно! »

    А. К. Толстой, 1840-е годы

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