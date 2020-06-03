Онлайн-концерт к 164-летию Благовещенска посмотрело более 40 тысяч человек

В День города Благовещенск поздравили молодые рок-музыканты. Из-за отмены массовых мероприятий концерт прошел на открытом воздухе – на крыше Общественно-культурного центра. Выступление транслировалось в прямом эфире в Инстаграме. В открытой студии Амур.инфо горожан поздравили известные благовещенцы.

На крыше ОКЦ была организована полноценная концертная площадка. Программу выступления подготовила студия ART-major.

В open-концерте приняли участие солисты ОКЦ Алёна Соклакова, Инна Казарян, Марина Боровик, Ирина Дариенко, группы «Суворов» и «Тесла», призеры и участники вокального проекта New Rock Star – Александр Дроздов, Влада Коковина, Александр Тюлюкин, Ольга Дрогунова и студия танца «Траффик». Музыканты исполнили зажигательные хиты, «пробив» экран.

«Рок-концерт на крыше ОКЦ получился по-настоящему драйвовым – это был взрыв эмоций, потому что артисты уже соскучились по концертам и постарались передать зрителям – зрители были онлайн – всю атмосферу рок-концерта и куража. Проведение рок-концерта в таком формате было для нас первым опытом. И сейчас можно сказать, что этот опыт оказался удачным, его нужно развивать», – уверена директор ОКЦ Надежда Багрова.

Там же, на высоте, разместилась инста-студия Амур.инфо, из которой с Днем города благовещенцев поздравляли заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько, а также яркие спортсмены, краеведы, музыканты и общественник. С высоты можно было увидеть Благовещенск, Амур и китайский Хэйхэ.

«Все участники прямого эфира сошлись в одном – мы жутко соскучились по общению за период вынужденной самоизоляции, разобщения. Мы соскучились по концертам, общению, музыке да просто друг по другу! – отметила ведущая прямого эфира ИА "Амур.инфо" Наталья Наделяева. – На крыше большинство из нас были впервые, и такой взрыв эмоций, впечатления, радость от общения друг с другом – это новый формат. Онлайн-концерты на самом деле должны стать новым проектом, который открывает границы творчества, и его могут смотреть не только жители Благовещенска, но и люди из любой точки мира».

Трансляция концерта велась в двух инстаграм-аккаунтах – @okcblag и @amur.info. К прямому эфиру в обоих аккаунтах присоединились более 40 тысяч зрителей. Новый формат проведения концерта дал возможность почувствовать дух праздника.