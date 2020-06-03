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сегодня, 10:16 1

Благовещенские велосипедисты 13 раз становились участниками ДТП (видео)

Благовещенские велосипедисты 13 раз становились участниками ДТП (видео)
Фото: Пресс-служба отдела ГИБДД «Благовещенский»

С наступлением теплого времени года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 13 ДТП с участием велосипедистов. Аварийную статистику инспекторы ГИБДД подготовили ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня.

Как отмечают в инспекции, в пяти ДТП велосипедисты получили различные травмы, в двух из которых травмированы дети.

Как сообщало Амур.инфо, дети становятся участниками дорожный происшествий на дворовых территориях. Маленькие велосипедисты внезапно выезжают перед движущимся транспортом, врезаются в припаркованные автомобили.

В Госавтоинспекции водителям велосипедов рекомендуют изучить раздел 24 Правил дорожного движения «Требования к движению велосипедистов». Родителям, покупающим ребенку транспортное средство, советуют первое время всегда быть рядом и рассказать про «дорожные ловушки» во дворе. Также ГИБДД рекомендует не забывать про использование защитной экипировки (шлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники), а в темное время суток пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами.

«Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено, в данном случае необходимо спешиться, а водителям при проезде перекрестков необходимо быть предельно внимательными и осмотрительными», – напомнила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    7 минут назад

    Потому, что ГИБДДДДД не работает с велосипедистами! Надо объяснять, наказывать (штрафовать). Все(буквально) переезжают перекрестки на высокой скорости, чуть ли не сбивая проходящих через переход пешеходов . Есть, конечно, кто переводит свои велосипеды спешившись

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