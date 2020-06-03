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В Приамурье спасатели искали 11-летнего мальчика

В Приамурье спасатели искали 11-летнего мальчика
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Ночью 3 июня в 01:15 от ЕДДС Мазановского района в Амурский центр ГЗ и ПБ поступила информация о том, что в селе Новокиевский Увал потерялся ребенок. Мальчик 2009 года рождения ушел из дома 2 июня в 14:00 и не возвращался.

К поискам были привлечены сотрудники полиции и пожарные пожарной части № 64 села Новокиевский Увал – всего десять человек и три единицы техники. Пожарные проводили поиски ребенка на улице Советской возле стройки (район места жительства мальчика), осматривали дворы, подвалы, чердаки. Розыск продолжался до пяти утра. По состоянию на 9 утра 3 июня ребенок самостоятельно вернулся домой.

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#дети #происшествия

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