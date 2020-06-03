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Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ

Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ
Фото: вести35.рф

В Амурской области женщина напала на судебного пристава, распылив ему в лицо перцовый газ. Теперь ее грозит наказание по уголовной статье.

На исполнении в отделении судебных приставов по Ивановскому району находилось исполнительное производство о взыскании с женщины административного штрафа. В срок для добровольной оплаты штраф должницей оплачен не был. Усматривался состав административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Добровольно к приставам должница не явилась, всячески скрывалась от явки. В связи с этим было вынесено постановление о принудительном приводе.

1 июня должница отказалась ехать с судебным приставом в отделение для составления административного протокола. Амурчанка распылила в лицо приставу перцовый газ. В результате у сотрудника был диагностирован химический ожог роговицы глаза.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка в рамках статей 144-145 УПК РФ о наличии в действиях женщины признаков преступления. Виновнице инцидента грозит наказание, предусмотренное статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области.

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Комментарии
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  • aleeex

    aleeex
    30 минут назад

    До 5 лет ((

  • White Wolf

    White Wolf
    10 минут назад

    Так же ретиво, как с населения приставы готовы бы были эадолженность по эарплате, к примеру, взыскиватьс работодателей! Не больно-то поторопятся, а как описать имущество, выселить иэ квартиры несчастных людей, они тут как тут. ,

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