На планете к 2026 году появится первый триллионер

«В принципе, всё важное уже случилось и освещено в прессе – объявлен день принятия Конституции, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, лето началось. Остается обратить внимание на частности, на детали, на эпизоды, которые если и не важны, но интересны», – начинает обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Так, в «Телепорте» можно прочесть о том, что в интернете выставлены на продажу наручные часы «Байкало-Амурская магистраль» – их вручали передовикам производства. Цена – не просто так – 100 тысяч целковых. Правда, там же можно приобрести такие же, но вдвое дешевле. Наверное, передовик был послабее. Еще можно найти спичечные коробки нашей почившей в бозе спичфабрики. Покупались ровно за копейку. Продаются ровно за 1 000 рублей. Обо всем этом можно прочесть под заголовком «Семейные реликвии амурчан». Еще пишут о рокировках в правительстве Амурской области, но не думаю, что кому-то это интересно.

Полный абзац

Беру в руки «Мою Мадонну». Конечно, читательниц в первую очередь заинтересует публикация на тему: почему не везет с мужьями. (Конечно, тут же вспомнился анекдот, мол, если пятый муж бьет, то, может, дело и не в муже?). Конечно, дамам будет интересно прочесть, как после сорока (а заодно и пятидесяти) выглядеть девушкой, а не бабушкой. Конечно, вряд ли читатель пройдет мимо заметки о том, как определить характер по позам. Да, все это заслуживает внимания.

Я же поразился упорству корреспондента «Мадонны» Анны Азановой, которая в очередной раз написала материал в защиту зеленых насаждений. Скажу прямо, не менее поражает и позиция городских властей, упорно не замечающих не просто публикаций газеты, но настроений горожан.

Напишут же такое

В «Российской газете» я опустил сообщения о плане восстановления экономики и о новом порядке голосования. Тут ведь сами понимаете: голосуй-не голосуй. Поэтому, как и обещал, остановлюсь на интересной частности. В Англии секс объявили вне закона. Да-да! Написано открытым текстом. Правда, не навсегда, а до окончательной победы над коронавирусом. Но конца-то этой войне и не видно. Не пишут, как будет отслеживаться поведение британцев, наверное, какие-то способы есть. В конце концов все знают, что даже утюги и кастрюли предают информацию о своих владельцах, но ведь не в каждой спальне стоят кастрюли.

Очень интересно

Еженедельник «АиФ» рассуждает на тему: какие поправки к Конституции наиболее значимы. Стал изучать. Узнал, что к приоритетным относятся соцподдержка детям. Соцподдержка пенсионерам. Качественное медобслуживание. Защита природы… Дочитав до конца, пожурил себя за невнимательность и начал читать снова. И опять не нашел ни слова о президентском сроке! А с другой стороны, какая разница, на каком сроке будет президент – главное, чтобы детей любил (не только своих), стариков уважал (не только по своей родове) да природу защищал (желательно не только на своей даче). Да? Или я неправ?

Еще в газете отвечают на традиционный вопрос: «Почему в кризис народ беднеет, а миллиардеры богатеют?». Пересказывать не буду, вы и сами знаете, что миллиардеры для того и придумывают кризисы, чтобы богатеть.

На посошок

Ну и отгадайте с двух попыток, что у нас на посошок? Правильно. «Комсомольская правда». Про Петросяна и Петросяниху не буду – Малахов расскажет. Про садиста Успенского, папу Чебурашки и Гены-крокодила – не буду. Уже рассказывал. Про секс учительницы и ученика прочтите сами – это нужно читать внимательно и со вкусом.

Остановлюсь, пожалуй, на том, что на планете вот-вот появится первый триллионер. Это предприниматель из США и основатель Amazon Джефф Безос. Специалисты считают, что его состояние достигнет триллиона долларов к 2026 году. И появится такое состояние благодаря коронавирусу. Во как! А вы: пандемия, пандемия…