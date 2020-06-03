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В День города в Благовещенске художники вышли на улицы

В День города в Благовещенске художники вышли на улицы

В День города в Благовещенске прошел вернисаж на открытом воздухе. Возле Дома художника на улице Зейской, 225, было выставлено около 20 картин амурских художников, о которых рассказали сами авторы.

Вернисаж – одно из мероприятий проекта «Поступь звонкая страны», который реализуется на средства муниципального гранта в сфере культуры. В его рамках Амурский союз художников готовит передвижные выставки, которые показывает на разных площадках. Выставки проходят не только в Благовещенске, были в Белогорске и в Ивановке.

«Тема – созидательный труд. В большей степени сюжеты – это амурские стройки, передовики производства, военная тематика. В числе авторов – амурчане Александр Жигалов, Владимир Серебряков, Владимир Красников, Владимир Водянин, Вадим Кондратьев, Анатолий Ефремов, Сергей Попов. Есть классики: Валерий Маклаков, Валентина Жукова. Это работы из собрания галереи "Городская окраина" из запасников Союза художников. Картины редкие, поэтому для выездных выставок мы сделали копии, – рассказал куратор проекта Павел Савинкин. – В День города вышли на улицу и сами художники. Что было удивительно: прохожие живо интересовались, было активное общение. Очень много спрашивали, когда будут выставки, чем художники сейчас занимаются. Благовещенску нужны выставки!»

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#культура

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