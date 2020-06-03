Лауреатами ежегодной премии в Благовещенске стали рок-студия, шоу-балет и хор

В День города, 2 июня, в Благовещенске наградили лучшие коллективы самодеятельного художественного творчества. Лауреатами ежегодной премии муниципального образования города Благовещенск стали три коллектива.

Премия учреждена в 2013 году с целью сохранения и поддержки самодеятельного художественного творчества, формирования высокого художественного вкуса и эстетических ориентиров в оценке народного творчества и любительского искусства, а также повышения творческой и общественной активности самодеятельных коллективов.

В День города, 2 июня, награждение провели заместитель мэра Благовещенска Виктория Андреевна Хопатько и исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Петровна Мищенко. Церемония прошла на открытом воздухе, возле знака «Я люблю Благовещенск» на площади Общественно-культурного центра.

Звание лауреата I степени присвоено музыкально-творческой студии ART-major Общественно-культурного центра. Руководитель студии Светлана Галиева основала её в 2001 году. Авторский проект завоевал известность благодаря областному рок-фестивалю «Крылья над Амуром», молодёжному фестивалю «Мир, где нет чужих», участию в концертах, а также уникальному рок-спектаклю «Чужой боли – нет!», посвящённому проблеме наркомании.

За 19 лет студия ART-major воспитала несколько известных рок-групп Благовещенска – «Зелёная пинта», «Вегас», «СкаваБанга» и другие. Традиционно ART-major является организатором Дня молодёжи, а в последние пять лет – и одним из организаторов рок-концерта «Мотоэволюция», посвящённого окончанию Великой Отечественной войны.

Одним из последних успешных культурно-музыкальных проектов стали концерт к 95-летию Булата Окуджавы «Будем жить!» и авторский проект реалити-шоу New Rock Star, которое дало молодёжи дорогу на сцену Общественно-культурного центра.

Лауреатом II степени стал образцовый коллектив шоу-балета «Александрия». Он был основан в 1999 году бессменным художественным руководителем Татьяной Ворониной. Сейчас в репертуаре «Александрии» более 180 танцевальных композиций различных направлений, а в копилке наград – Гран-при города Лимассол, победы в международных конкурсах, участие в городских, областных и международных концертах. В 2019 году шоу-балету «Александрия» присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив Амурской области».

Диплом лауреата III степени присужден народному академическому хору Городского дома культуры. Первый концерт этого коллектива состоялся 4 ноября 1958 года. Звание «Народный самодеятельный коллектив» хор носит с 1986 года. На протяжении 16 лет его бессменным руководителем является Наталья Воронова – её заслуги отмечены званием «Лучший работник культуры 2020 года». В репертуаре коллектива – русские народные, казачьи песни, песни советских композиторов и амурских авторов. Визитная карточка народного хора – песня «Шуми, Амур!» Хор принимает активное участие в городских концертах, акциях, фестивальном движении «Культурный город на набережной», выступает для пожилых людей, инвалидов.

Все победители получат 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно степеням лауреатства. Эти средства предназначены для творческого развития коллективов – изготовления костюмов, приобретения оборудования и музыкальных инструментов.

Церемония награждения прошла в дистанционном режиме и транслировалась в инстаграм-аккаунте управления культуры Благовещенска @kultura_blag.