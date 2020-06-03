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В Благовещенске в День города пять работников культуры получили награды и право на пожизненную выплату

В Благовещенске в День города пять работников культуры получили награды и право на пожизненную выплату

Обновлено: 10:21

2 июня в Благовещенске отметили 164-летие города. В этот праздничный день состоялась церемония награждения тех, чьи заслуги в сфере культуры, искусства, спорта отмечены как особые. Их пятеро, и все они получили почётное право на получение пожизненного пособия.

Премии получили методист Муниципальной информационной библиотечной системы, автор ряда краеведческих проектов Елена Пастухова, преподаватель по классу баяна и аккордеона Центральной детской школы искусств Ольга Даниленко, руководитель образцовой студии художественной гимнастики «Грация» ОКЦ Марина Добросмыслова, методист Дома культуры села Белогорье ГДК Иван Мищенко и член Амурской областной общественной организации «Союз художников России» Александр Петренко, сообщила пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед областной столицей в сфере культуры, искусства, спорта, согласно решению городской думы, составляет 2 800 рублей. Получать выплату можно при условии, что уже назначена пенсия и местом жительства является город Благовещенск.

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#культура

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    странно почему все без масок-почему никого не оштрафовали?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если их пятеро, то почему на фото семеро?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Из них двое - мужчины.

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    1 час назад

    Там было 2 награждения, еще и коллективов, подробности в слелующей статье

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Из них двое - мужчины.



    Согласен - мужики это не работники. Только, по-моему, там один мужик

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пожизненное пособие, интересно в каком размере? понимаю это много, просто для общего развития.....

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    1 час назад

    "автор ряда краеведческих проектов" улыбнуло

  • dikan

    dikan
    52 минуты назад

    Почему все присутствующие, в том числе Администрация без средств индивидуальной защиты? Не является ли это основанием для привлечения организатора мероприятия к ответственности?

    Что скажет прокуратура и потребнадзор?

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    inoy

    пожизненное пособие, интересно в каком размере? понимаю это много, просто для общего развития.....



    Много - это от ста тысяч и выше.

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    думаю до 10 не более. или я хочу верить в это))))

  • Мира

    Мира
    11 минут назад

    Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед городом Благовещенском в сфере культуры, искусства, спорта, согласно решению Благовещенской городской Думы, составляет 2 800 рублей. Получать выплату можно при условии, что уже назначена пенсия и местом жительства является город Благовещенск. Разъяснили)

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