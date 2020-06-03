В Благовещенске в День города пять работников культуры получили награды и право на пожизненную выплату

Обновлено: 10:21



2 июня в Благовещенске отметили 164-летие города. В этот праздничный день состоялась церемония награждения тех, чьи заслуги в сфере культуры, искусства, спорта отмечены как особые. Их пятеро, и все они получили почётное право на получение пожизненного пособия.

Премии получили методист Муниципальной информационной библиотечной системы, автор ряда краеведческих проектов Елена Пастухова, преподаватель по классу баяна и аккордеона Центральной детской школы искусств Ольга Даниленко, руководитель образцовой студии художественной гимнастики «Грация» ОКЦ Марина Добросмыслова, методист Дома культуры села Белогорье ГДК Иван Мищенко и член Амурской областной общественной организации «Союз художников России» Александр Петренко, сообщила пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска. Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед областной столицей в сфере культуры, искусства, спорта, согласно решению городской думы, составляет 2 800 рублей. Получать выплату можно при условии, что уже назначена пенсия и местом жительства является город Благовещенск.

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#культура

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Наталья Наделяева